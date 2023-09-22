Beyaz Gergedanların Sayısı Artışa Geçti

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra artış gösterdi. Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin açıklamasına göre, beyaz gergedanların sayısı yüzde 5,6 artarak 16 bin 803'e ulaştı. Siyah gergedan nüfusu da artmaya devam ederek 6 bin 487'ye çıktı. Uzmanlar, kaçak avcılık nedeniyle korumanın sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve çok sayıda Afrika ülkesinin koruma tedbirleri aldığı beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra ilk kez artışa geçti.

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinden (IUCN) 22 Eylül Dünya Gergedan Günü'nde yapılan açıklamaya göre, beyaz gergedanların sayısı geçen yıla oranla yüzde 5,6 artarak 16 bin 803'e ulaştı.

2012 yılından bu yana ilk kez bu türün sayısında artış görülürken, siyah gergedan nüfusunun sayısı da artmayı sürdürerek 6 bin 487'ye çıktı.

Afrikalı yetkililer, 2022 sonu itibarıyla kıtada 23 bin 290 gergedan olduğunu tahmin ediyor.

Öte yandan, uzmanlar, kaçak avcılık nedeniyle korumanın sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Güney Afrika'da eylül başında bir sivil toplum kuruluşu, ülkede bulunan dünyanın en büyük gergedan çiftliğini satın aldığını ve içerisindeki 2 bin güney beyaz gergedanı doğaya salacağını açıklamıştı.

Kaçak avcılık sonucu elde edilen değeri yüksek gergedan boynuzları, başta Çin ve Vietnam olmak üzere bazı Asya kültürlerinde "statü ve gücü" simgeleyen lüks takı ve süs eşyası yapımında kullanılmak için satın alınıyor.