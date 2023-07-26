BEYAZ EŞYA MALİYETİ HANE GELİRİNİN YÜZDE 7 İLE 10'U ARASINDA

TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2023 yılının ilk 6 aylık verilerini değerlendirdi. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "2023 yılı ilk 6 ay verilerine baktığımızda 6 ana üründe iç satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. Aynı dönemde ihracatımız ise aynı döneme kıyasla yüzde 13 azaldı" dedi. Yeni bir evin beyaz eşya maliyeti hakkında da konuşan Sığın, "Fiyat olarak bir şey söyleyemeyiz ama ortalama hane halkı gelirinin yüzde 7 ile 10'u arasında tercihlerine göre değişiyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD, Şişli'de bir otelde gerçekleştirdiği toplantıyla 2023 yılının ilk 6 ayının verilerini değerlendirdi. Toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, Beyaz eşya sektörünün yılın ilk yarısındaki durumunu açıkladı. Dış pazardaki küçülmenin ülkemize de yansıdığını söyleyen Sığın, yılın geri kanında ve 2024'te gelişmelerin olumlu olacağını söyledi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin de rakamlara etkisinin olduğunu söyleyen Gökhan Sığın, 2024 yılının daha olumlu olacağını dile getirdi.

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"İLAVE VERGİ ARTIŞI UMARIZ OLMAZ"

Önceki dönemde bir KDV artışı geldiğini ve bunun beyaz eşyaya yansıdığını dile getiren Sığın, "İlave bir vergi düzenlemesi olup olmayacağı konusunda dernek olarak bir ön görümüz olmayacak ancak olmamasını temenni ediyoruz. Çünkü her vergi artışı maalesef tüketicinin cebinden çıkan parayı arttırıyor ve talebi azaltıcı yönde bir etkisi var" şeklinde konuştu.