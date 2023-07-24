Beyaz Cüce Yıldızı İki Farklı Yüze Sahip

Güneşimizin tüm yakıtını tükettikten sonra kırmızı bir dev haline gelecek olan beyaz cüce yıldızlarının çoğu, geride yoğun bir çekirdek bırakır. Ancak son zamanlarda keşfedilen bir beyaz cüce, hidrojen ve helyumdan oluşan iki farklı yüze sahip olduğu ortaya çıktı. Bu sıra dışı ölü yıldız, Janus adı verilen iki yüzlü Roma tanrısına benzetiliyor. Araştırmacılar, bu durumun beyaz cücelerin evrimsel bir aşaması olabileceğini düşünüyor.

Milyarlarca yıl sonra, güneşimiz tüm yakıtını tüketip kırmızı bir dev haline gelecek sonrasında ise tüm katmanlarını kaybetmesinin ardından geride kalan tek şey beyaz cüce adı verilen yoğun bir çekirdek olacak. Bu kaderi galaksimizdeki yıldızların büyük çoğunluğu paylaşıyor.

Bu beyaz cüce iki farklı yüze sahip

Yıldızların geriye kalan çekirdeklerinin kütlesi Güneş'e denk olurken boyutları ise ancak Dünya ile eşdeğer oluyor. Ancak son zamanlarda gökbilimciler çok sıra dışı bir ölü yıldız örneği keşfettiler: Bir tarafı hidrojenden ve diğer tarafı helyumdan oluşan bir beyaz cüce.

İki yüze sahip olan bu beyaz cüce, adını ise iki yüzlü Roma tanrısı Janus'tan alıyor. San Diego'daki Palomar Gözlemevi'ndeki Zwicky Geçici Tesisi ve Hawaii'deki W. M. Keck Gözlemevi'nden alınan veriler kullanılarak ortaya çıkarılan bu beyaz cüce 15 dakikada bir kendi ekseni etrafında dönüyor. Araştırmacıların bu sayede ölü yıldızın her iki tarafını rahatça görme imkanı yakaladı.

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Keşfedilen beyaz cücenin yüzeyi her iki tarafında da farklı özellikler sergiliyor. Araştırmacılar, bu son derece sıra dışı olayın, Janus'un beyaz cücelere özgü evrimsel bir aşamadan geçmesinden kaynaklanabileceğine inanıyor. Ancak daha önce bunun bir örneği görülmüş değil.

Araştırmacılar, bazı beyaz cüceler yüzeylerinde hidrojen baskınlığından helyum baskınlığına geçiş yaptığını ifade ederken, Janus'un da bu aşamadayken gözlemlerine yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Ancak bu evrimin neden bu şekilde oluştuğu ise henüz açıklanabilmiş değil.

Bazı bilim insanları ise ölü yıldız yüzeyinde oluşan bu durumu manyetik alanlara bağlıyor. Ancak bilim insanlarının bunu doğrulamak için araştırmalarına devam edeceklerini belirtti. Peki siz iki farklı yüzeye sahip bu ölü yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizime paylaşabilirsiniz.