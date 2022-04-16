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Beyaz cennet Pamukkale'ye bahar geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beyaz cennet Pamukkale'ye bahar geldi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken beyaz cennet Pamukkale, Balkan ülkeleri ve Rusya'daki soğuk havadan kaçanların akınına uğradı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken beyaz cennet Pamukkale, Balkan ülkeleri ve Rusya'daki soğuk havadan kaçanların akınına uğradı. Antik Kloepatra Havuzunun 36 derece sıcaklıktaki termal suyu, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Eşsiz güzelliğiyle kendisine hayran bırakan, 'Beyaz Cennet' olarak da bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye havaların ısınmasıyla beraber bahar geldi. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler travertenlere kendilerini atarak doyasıya vakit geçiriyor. Termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Pamukkale, en çok Balkan ülkeleri ve Rusya'daki soğuk havadan kaçanların akınına uğradı. Bahar tatili için Pamukkale'yi tercih eden yerli ve yabancı turistler, güzelliği ile görenleri cezbeden bembeyaz travertenlerin üzerinde ve Hierapolis Antik Kentinin eşsiz doğasında gezintinin tadını çıkardı.

Beyaz cennet Pamukkale'ye bahar geldi

Beyaz cennet Pamukkale'ye bahar geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Pamukkale, Termal, Rusya, Güncel, Haberler

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