Beyaz Baston Günü'nde Görme Engellilerin Erişilebilirlik Talepleri

Diyarbakır'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Altınokta Körler Derneği Şube Sekreteri Yakup Berent, dernek binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin bağımsız hareketinin ve güvenli erişiminin simgesi olan Beyaz Baston Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Beyaz bastonun kendileri için kamusal alanda var olma, güvenle yol alma ve eşit vatandaşlık taleplerinin sembolü olduğunu belirten Berent, şöyle konuştu:

"Kentimizde görme engelliler, bozuk kaldırımlar, yarım bırakılan sarı takip çizgileri, işgal edilmiş yaya yolları, çukurlar ve düzensiz yol çalışmaları nedeniyle her gün tehlikeye maruz kalmaktadır. Toplu taşıma araçlarında sesli durak anonslarının istenildiği düzeyde çalışmaması ve bazı sürücülerin duyarsız tutumları hareket özgürlüğümüzü ciddi biçimde kısıtlamaktadır. Bu eksiklikler, basit bir ihmalkarlık değil. Birçok binanın bodrum katlarının açık bırakılması, bazı eski yapıların korumasız, yüksek girişleri ve dükkan önlerinde oluşan uçurum benzeri kot farkları görme engelli bireyler için doğrudan can güvenliği riski oluşturmaktadır."

Berent, kamu ve özel sektörde görme engelliler için erişilebilirlik konusunda düzenlemeler yapılması taleplerinin bulunduğunu kaydetti.

Açıklamaya, Altınokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, bazı dernek ve spor kulüplerinin başkanları ile görme engelliler katıldı.