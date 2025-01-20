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Beyaz Baretliler'den Katar ile İşbirliği Anlaşması

Beyaz Baretliler'den Katar ile İşbirliği Anlaşması
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Suriye Sivil Savunması, Katar İç Güvenlik Gücü ile işbirliği anlaşması imzalayarak arama kurtarma eğitimleri ve ekipman desteği alacak.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) başkent Şam'da, Katar İç Güvenlik Gücü'ne (Lehviya) bağlı Uluslararası Arama Kurtarma ekibiyle işbirliği anlaşması imzaladı.

İmza töreni Sivil Savunma'nın Şam'daki ana merkezinde düzenlendi.

Uluslararası Arama Kurtarma ekibi ile imzalanan işbirliği anlaşmasına göre, Katarlı kurum, Sivil Savunma ekiplerini arama kurtarma konusunda eğitecek ve ekipman desteği sağlayacak.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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