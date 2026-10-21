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Beyaz Ada Yanardağı kül püskürtünce Yeni Zelanda alarm seviyesini yükseltti

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Beyaz Ada Yanardağı kül püskürtünce Yeni Zelanda alarm seviyesini yükseltti
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Yeni Zelanda, Beyaz Ada Yanardağı'nın sürekli az miktarda volkanik kül püskürtmesinin ardından alarm seviyesini yükseltti. Yer Bilimleri Kurumu, anakara için kükürt kokusu ve hafif kül yağışı dışında tehdit görülmediğini, havacılık renk kodunun turuncuya çekildiğini açıkladı.

WELLINGTON, 21 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Beyaz Ada Yanardağı'nın sürekli olarak az miktarda volkanik kül püskürtmeye başlamasının ardından alarm seviyesini yükseltti.

Yeni Zelanda Radyosu'nun çarşamba günkü haberine göre Yeni Zelanda Yer Bilimleri Kurumu, belirgin bir kükürt kokusu ve hafif kül yağışı ihtimali dışında Yeni Zelanda anakarası için herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, yanardağ için havacılık renk kodunun turuncuya yükseltildiği bildirilirken, "Gaz ve kül çıkışı zayıf düzeyde olup herhangi bir patlamalı püskürmenin meydana geldiğine dair bulguya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

Kurum, volkanik faaliyetin adada gözlemlenen püskürme döngülerinin tipik bir örneği olduğunu ve haftalarca sürebileceğini bildirdi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında, Plenty Körfezi bölgesine 48 kilometre uzaklıkta bulunan ve turistik bir cazibe merkezi olan aktif Beyaz Ada Yanardağı, Aralık 2019'da faaliyete geçerek 22 kişinin hayatını kaybetmesine, 25 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua
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