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BEUN'dan Otizmli Bireyler İçin İşbirliği Protokolü

BEUN'dan Otizmli Bireyler İçin İşbirliği Protokolü
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, otizmli bireylerin sosyal entegrasyonunu desteklemek amacıyla Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği ile protokol imzaladı. Protokol, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesini amaçlıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlükleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BEUN Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende, üniversitenin ilgili birimlerince kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin ortak çerçevede düzenlenmesi hususunda işbirliği yapıldı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, imza töreninde yaptığı konuşmada, kayda değer etkinlikler ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle otizmli bireylerimizin toplumla daha yakın ilişki kurmasına olanak tanıyacağız. Üniversite olarak sadece akademik anlamda değil, sosyal sorumluluk projelerimizle de kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öncü akademik kurum olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü törenle kutlandı

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Tören sırasında özel eğitim öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yaptığı konuşmada, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, özellikle sağlık raporu ve medikal malzeme temininde daha fazla destek beklediklerini kaydetti.

Özel çocuklardan Kaymakam Yapıcı'ya ziyaret

Karadeniz Ereğli ilçesinde özel gereksinimli çocuklar ve kurum müdürleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Yapıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz parçası olduğunu, onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Rektör Özölçer'den Dünya Engelliler Günü mesajı

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özölçer, mesajında, köklü medeniyetlerinin temelinde ayrışma değil, birlik, beraberlik ve bütünlük ruhunun olduğuna dikkati çekti.

Her dönemde engelli öğrencilerin ve personelin yaşam kalitesini artırmak, hiçbir şekilde mağduriyet yaşamamaları için tüm imkanlarla yanlarında olmayı sürdüreceklerini bildiren Özölçer, engellilerin gününü kutladı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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