BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Hemşireler Haftası kutlandı - Haberler

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BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Hemşireler Haftası kutlandı

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Hemşireler Haftası kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Doç. Dr. Şebnem Hanioğlu Kargı konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sağlık çalışanlarının salgın döneminde büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde hemşirelerin insanlara umut ışığı olduğunu aktaran Özölçer, "Bir melek olarak görülen insanlar oldunuz. Hastalığın yarısı psikolojiktir. Sizin gülen yüzünüzle bu durumun yarısı halledilmiş oluyor." dedi.

Programda sinevizyon gösteriminin ardından uzun yıllar meslekte yer alan hemşirelere plaket takdim edildi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi, Hemşireler Haftası, Zonguldak, Araştırma, Güncel, Haberler

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