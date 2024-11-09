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Beton Santralinde Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir beton santralinde çalışan 19 yaşındaki Hasan K., mikser makinesinde yağlama yaparken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Kirazpınar Mahallesi Yenibağdat Caddesi Taşocakları Küme Evleri mevkiinde beton santralinde çalışan Hasan K. (19) mikser makinesinde yağlama yaparken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yüksekten bant üzerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan K'nin cenazesi, morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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