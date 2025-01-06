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Beton Mikseriyle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı

Beton Mikseriyle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde S.M'nin kullandığı 41 ASP 957 plakalı otomobil, aynı yönde giden C.K. idaresindeki 49 ABC 576 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsüyle araçtaki 1 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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