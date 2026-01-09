Haberler

Yola beton döken mikserin şoförüne 5 bin 662 lira cezası

Hatay'ın Antakya ilçesinde yola beton döken bir mikserin şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranışından dolayı 5 bin 662 lira ceza uygulandı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde yola beton döken mikserin şoförüne 5 bin 662 lira cezası kesildi.

Antakya ilçesinde bir beton mikserinin seyir halindeyken D-825 kara yolu Karaali Kavşağı'nda yola beton döktüğü anların sanal medyada paylaşılması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden tespit edilen beton mikserin şoförüne 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
