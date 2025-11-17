Beton Mikserinin Motosiklete Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da beton mikserinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada sürücü A.K. 4 yıl 2 ay hapis ve 76 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık avukatları ve hayatını kaybeden Seda Nur Sönmez'in yakınları katıldı. Duruşmada mağdur yakınları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, motosiklet sürücüsü C.D.K'nin kusursuz olduğu gerekçesiyle beraatine, beton mikseri sürücüsü A.K'nin ise tali kusurlu bulunarak 4 yıl 2 ay hapis ve 76 bin lira adli para cezasına mahkum edilmesine karar verdi. Ayrıca A.K'nin C sınıfı sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

– Olay

Kaza, 12 Eylül 2023'te Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkisinde meydana gelmiş, A.K'nin kullandığı beton mikseri, güneş nedeniyle görüşünün kısıtlandığı gerekçesiyle aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü C.D.K. ile yolcu Seda Nur Sönmez ağır yaralanmıştı. Sönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.