BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALANDI; KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
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Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2)Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve Ayşe İşnel'in hayatını kaybettiği, kızı Emine Nehir İşnel'in ise yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2)
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve Ayşe İşnel'in hayatını kaybettiği, kızı Emine Nehir İşnel'in ise yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızın sağa dönüş yapmak isteyen beton mikserinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Kazada mikserin altında kalan anne hayatını kaybederken, kızı ise hafif şekilde yaralandı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel