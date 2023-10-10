Beton mikserinin çarptığı anne ile kızı yaralandı; kaza anı kamerada

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolda yürüyen Nadia Gençay (31) ile kızı Azra Gençay (4), beton mikserinin altında kaldı. Anne Gençay ile kızı Azra'nın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün, İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne Gençay ve kızı Azra beton mikserinin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, anne Gençay ve kızı Azra vatandaşlar tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Anne Gençay ve kızı Azra'nın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen anne ve kızın üzerinden beton mikserinin geçtiği, anne Gençay'ın olaydan sonra kalkıp, yolda yatan kızına doğru yöneldiği, beton mikseri sürücüsü ve çevredekilerin anne ile kızın yanına koştuğu anlar yer alıyor.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.