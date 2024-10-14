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Beton Mikserinin Çarptığı 89 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Beton Mikserinin Çarptığı 89 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Münir Muratoğlu, bir beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Muratoğlu hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Münir Muratoğlu (89), ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Minir Muratoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muratoğlu, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muratoğlu, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muratoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, sürücü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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