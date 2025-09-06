Haberler

Beton Mikserinin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, dönüş yaparken beton mikserinin kör noktasına girdi ve son anda aracı terk ederek kazadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akevler Mahallesi 75. yıl kavşağında sola dönüş yapmaya çalışan motosiklet yanında ilerleyen beton mikserinin kör noktasına girdi.

Beton mikser sürücüsü dönüş sırasında motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü ise son anda araçtan atlayarak, beton mikserinin altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağrı Dağı zirvesinde saklı korkunç sır! İlk defa görülüyor

Ağrı Dağı zirvesinde saklı korkunç sır! İlk defa görülüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.