Beton Mikserinin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Motosiklet Sürücüsü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsü dönüş yaparken beton mikserinin kör noktasına girerek ciddi bir tehlike atlattı. Beton mikseri sürücüsünün zamanında müdahale etmesiyle kaza önlendi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir motosiklet, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kavşaktan sağa dönüş yapmaya çalışan motosiklet aynı yönde ilerleyen beton mikserinin kör noktasına girdi.
Motosiklet sürücüsünün beton mikserini fark etmeyerek hareket etmeye devam etmesiyle ciddi bir tehlike yaşandı. Beton mikseri sürücüsünün durumu fark ederek aracını aniden durdurmasıyla kaza önlendi.
Motosiklet sürücüsünün beton mikserinin altına girmek üzere olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel