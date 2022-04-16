BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

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BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'in Bornova ilçesinde, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Koçak için (16) cenaze töreni düzenlendi.

İZMİR (DHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Koçak için (16) cenaze töreni düzenlendi. Doğanlar Merkez Camiindeki törene babası Cevat Koçak, amcası Hakan Koçak, dayısı Şuayip Göktaş ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Büşra Koçak'ın tabutu başına tülbent konuldu. İkindide kılınan namaz sonrası Büşra Koçak'ın cenazesi, Doğanlar Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN BÜŞRA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cenaze, İzmir, Güncel, Haberler

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