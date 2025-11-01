Beton Mikserine 8 Bin 500 Lira Ceza

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 8 bin 500 lira para cezası kesildi.

Olay, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Beton mikseri seyir halindeyken yeni yapılan çevre yoluna beton döktü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek yola beton döken mikserin sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 8 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,