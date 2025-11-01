Beton Mikserine 8 Bin 500 Lira Ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola beton döken bir mikserin sürücüsüne 8 bin 500 lira para cezası kesildi. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu ve ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek sürücüyü tespit etti.
Olay, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Beton mikseri seyir halindeyken yeni yapılan çevre yoluna beton döktü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek yola beton döken mikserin sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 8 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
