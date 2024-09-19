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Beton Mikseri Yolda Beton Dökerek Seyir Halinde İlerledi

Beton Mikseri Yolda Beton Dökerek Seyir Halinde İlerledi
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Üsküdar D-100 Karayolu'nda seyir halindeki beton mikseri, yola beton dökerek çevreyi kirletti. Olay sonrası belediye zabıta ekipleri sürücüye 12 bin 52 lira ceza uyguladı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ÜSKÜDAR D-100 Karayolunda seyir halinde olan beton mikseri yola beton dökerek ilerledi. Bir süre sonra firma çalışanları D-100 Karayoluna dökülen betonu temizledi. Büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri ise, çevreyi kirletmek ve çevreye zarar vermekten sürücüye 12 bin 52 lira para cezası uyguladı.

Olay 12 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EIC 906 plakalı beton mikseri seyir halindeyken yola beton dökerek ilerledi. O anları trafikte seyreden diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra firma çalışanları olay yerine gelerek yola dökülen betonu temizledi. Çalışmalar sırasında Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Firma çalışanları ise, yola dökülen betonun temizlenmesinden sonra olay yerinden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında çalışma yapan ekipler 34 EIC 906 plakalı beton mikseri şoförünün kimliğini tespit etti. Büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri çevreyi kirletmek ve çevreye zarar vermekten sürücüye 12 bin 52 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Olaylar 3-sayfa Üsküdar Ekonomi Güncel Zabıta trafik Çevre Hukuk Yaşam

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