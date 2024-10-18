Beton Mikseri Yola Harç Döktüğü İçin Firmaya 106 Bin Lira Ceza Kesildi

Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Olayın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi'nde meydana geldiğini belirleyen ekipler, beton mikserini işleten firmayı kısa sürede tespit etti.

Zabıta ekiplerince, aracın bağlı olduğu firmaya ilgili kanun maddeleri uyarınca 106 bin lira idari para cezası uygulandı.