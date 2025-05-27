Beton Mikseri Park Halinde 8 Araca Çarptı, İnşaat Temeline Düştü

ERZURUM'da sürücü Serkan K.'nin kontrolünü kaybettiği beton mikseri, işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp inşaatın temeline düştü. Kazada Serkan K. yaralanırken, araçların çoğu hurdaya döndü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde meydana geldi. Yeni yerleşim alanındaki binaya beton taşıyan Serkan K. yönetimindeki 25 RA 980 plakalı beton mikseri inşaatta çalışan işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp yaklaşık 100 metre ilerideki inşaatın temeline düştü. Yan yatan beton mikserinin yaralanan sürücüsü Serkan K., çevredekiler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, LPG'li bazı araçlarda gaz kaçağı kontrolü yaptı.

Kazaya tanık olan Lokman Toptaş, "Beton mikseri aşağıdan yukarıya süratli bir şekilde gelirken park halindeki araçlara çarparak inşaat alanına düştü. Hemen mikser şoförüne koştuk baktık sağdı. Sürücüyü ambulans alıp götürdü. Diğer araçlarda yaralı yok ama çoğu büyük hasar aldı" diye konuştu.