Beton Mikseri Otomobilin Üzerine Devrildi: 6 Yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir beton mikseri otomobilin üzerine devrildi. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabilize.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile beton mikserindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Kavşağı'nda meydana geldi. Çevre yolu istikametinde ilerleyen 06 JA 157 plakalı beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 72 DD 085 otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar otomobilde sıkışanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen vinçlerin yardımıyla devrilen beton mikserinin kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
