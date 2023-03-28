BETON MİKSERİ OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki yolcu anne öldü, sürücü oğlu ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi Hacıeyüplü ile Akça caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Osman Topuz (51) kullandığı 20 F 2609 plakalı beton mikseriyle Hacıeyüplü Caddesi'nde seyir halindeyken, Akça Caddesi'nden kavşağa giren Ömer Aydoğan'ın (35) yönetimindeki 20 ADA 133 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobildeki 78 yaşındaki Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü oğlu Ömer Aydoğan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikseri şoförü Topuz polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.