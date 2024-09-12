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Beton mikseri otomobile çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikserinin çarpıp metrelerce sürüklediği otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Ilıkpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hassa istikametinden Kırıkhan yönüne giden ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EAV 26 plakalı beton mikseri, önünde seyir halindeki 31 AAF 160 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sıkışan araçtan çıkarılan Osman Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kuru da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkhan Güncel Yaşam Kaza

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