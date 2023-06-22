'U' dönüşü yapan beton mikseri motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Yola savrulan yaralılar hastaneye kaldırıldı

ANTALYA Manavgat ilçesinde U dönüşü yapmakta olan hazır beton mikserinin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Side Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Bulvarı'nda Sorgun istikametinden gelip Side istikametine gitmekte olan Engin Akdil'in kullandığı 42 B 4166 plakalı hazır beton mikseri, U dönüşü yaptığı sırada Side istikametinden gelen Şehmus Gün'ün kullandığı 06 DE 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şehmus Gün ve motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Akkuş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.