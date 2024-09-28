Beton Mikseri Motosiklete Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde beton mikserinin emniyet şeridinde çarptığı motosikletin sürücüsü Tolga Elmas (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen Y.Y.'nin kullandığı 35 BTY 303 plakalı beton mikseri, emniyet şeridindeki Tolga Elmas yönetimindeki 45 ACT 469 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmas, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Berber olduğu öğrenilen Elmas, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Beton mikserinin şoförü Y.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.