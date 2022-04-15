BETON MİKSERİ IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 1 YARALI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton mikseri, kavşaktaki sinyalizasyon sisteminde bekleyen otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra diğer otomobilin üzerine devrildi. Beton mikserinin altında kalan otomobilde sürücü Ömer Emir Pulat, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-400 karayolunda Karaöz mahallesindeki kavşakta meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine ilerleyen Şükrü Şaban Akyüz'ün kullandığı 07 ADR 606 plakalı çimento mikseri, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için fren yaptı. Sürücüsünün ani freni sonrası kontrolden çıkan mikser, Günter Wolfgan idaresindeki 07 MN 086 plakalı otomobil, Abdurrahman Avcı yönetimindeki 07 FZV 13 plakalı kamyonete çarparak Ömer Emir Pulat idaresindeki 07 ACD 108 plakalı yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilin bagaj bölümü mikserin altında kaldı. Pulat'ın otomobilinde yalnız olması olası faciayı önledi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Kazada yaralanan Ömer Emir Pulat, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Pulat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunun Alanya, Antalya istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Havalimanına giden turistler trafiğin durması nedeniyle bir süre bekledikten sonra otel yetkililerinin gönderdiği başka araçlarla yolculuğuna devam etti. Uzun süre beklemekten sıkılan bazı sürücüler ise refüje çıkarak kaza yerini aşıp, yolculuğunu sürdürdü. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.