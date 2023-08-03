Beton mikseri ile motosiklet kaza sonucu, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, 19.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Yolu, Kayaşehir istikametinde yaşandı. A.A.'nın kullandığı 34 BMP 084 plakalı motosiklet, 34 DPU 555 plakalı beton mikseri ile bariyerler arasında sıkıştı. Metrelerce sürüklenen A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından A.A.'nın yakınları olay yerine akın etti. A.A.'nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Olimpiyat Stadı Yolu'nda trafik oluştu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından A.A.'nın cenazesi Adli TIP Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

- İstanbul