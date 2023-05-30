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Beton mikseri düz yolda devrildi: 1 ölü

Beton mikseri düz yolda devrildi: 1 ölü

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Silivri Değirmenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton mikseri yolda devrildi. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Silivri Değirmenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton mikseri yolda devrildi. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu Çanta-Değirmenköy mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikseri sürücüsü Tamer Göçgeldi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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