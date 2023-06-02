Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, yol yapımı sırasında park edilen beton mikseri zeminin kayması sonucu devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.