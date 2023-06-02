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Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, yol yapımı sırasında park edilen beton mikseri zeminin kayması sonucu devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Küre köyü mevkisinde yol yapımı sırasında Mehmet Ali S'nin (52) park ettiği 34 BVG 879 plakalı beton mikseri, zeminin kayması sonucu devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bilecik Söğüt Güncel Haberler

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