Beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 54 LB 229 plakalı beton mikseri, Pelitköy Mahallesi bağlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile S.A. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü H.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan S.A. ise sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.K'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bir süre ulaşıma kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.