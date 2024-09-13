Beton Mikseri Çocuk Çarptı: Hayati Tehlike
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, sürücü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton mikserinin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
A.S. idaresindeki 06 EEU 759 plakalı beton mikseri, Aslan Bey Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki M.B.E'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırılan M.B.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.