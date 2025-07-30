Beton Firması Çalışanları Orman Yangınında Su Püskürtme Yöntemiyle Müdahele Etti

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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına müdahale eden hazır beton firması çalışanları, beton mikseri ve pompasını su ile doldurarak alevlere su püskürttü. Ali Yalçın ve arkadaşlarının bu yaratıcı yöntemi sosyal medyada ilgi gördü.

BURSA'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına giden hazır beton firması çalışanı Ali Yalçın ve arkadaşları, miksere su doldurup, beton pompasıyla alevlere su püskürterek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan ve Bursa'da hazır beton firmasında çalışan Ali Yalçın ve arkadaşları, Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından çalıştıkları firmadan beton mikseri ile beton pompasını aldı. Beton yerine içine su doldurulan mikserle Bursa-Kütahya sınırındaki Harmancık ilçesi Çakmak Mahallesi'ne giden Yalçın ve arkadaşları, püskürtme kolu 24 metreye kadar uzayan ve akrep adı verilen beton pompasıyla alevlere uzaktan su püskürterek müdahale etti. Ekiplere söndürme çalışmalarına yardımcı olan Ali Yalçın ve arkadaşlarının yöntemi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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