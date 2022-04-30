BETON BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler

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BETON BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, otomobil refüjdeki beton bariyere çarptı.

DÜZCE'de, otomobil refüjdeki beton bariyere çarptı. Motor kısmıyla bariyere oturan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında D-100 karayolu Üçköprü köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Veysel Karagülle idaresindeki 81 ABC 211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Aracın motor kısmı beton bariyere oturdu ve araç kısmi olarak ikiye bölündü. Kazada, sürücü Veysel Karagülle yaralanırken, etrafta bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagülle tedavi altına alındı. Karagülle'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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