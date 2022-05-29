Bethpage Uçuş Şovu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haberler

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Bethpage Uçuş Şovu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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New York'un Jones Sahili Ulusal Park'ında düzenlenen, Bethpage Uçuş Şov'unda, tahmin edilen şiddetli hava koşulları nedeniyle Cumartesi günkü programların geri kalanı iptal edildi.

New York'un Jones Sahili Ulusal Park'ında düzenlenen, Bethpage Uçuş Şov'unda, tahmin edilen şiddetli hava koşulları nedeniyle Cumartesi günkü programların geri kalanı iptal edildi.

Etkinlik, bulutlu ve sisli koşullara rağmen planlandığı üzere saat 10.00'da başladı ve organizatörler, katılıp katılmama kararının pilotlara bırakıldığını söyledi.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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