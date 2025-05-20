Beta Yeni Han'da 2. Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Etkinliği

Beta Yeni Han, "2. Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu"na ev sahipliği yaptı.

"Çayın evrensel dilini yaşatmak" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye ve dünyadan çay çeşitleri tanıtılırken, farklı kültürlere ait çay seremonileri, şovlar ve çay yarışmaları yapıldı.

Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve çay uzmanı Hatice Uğur, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada en çok çay üreten ülkelerden resepsiyona katılım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'dan sonra dünyadaki beşinci büyük çay üreticisi olduğunu vurgulayan Uğur, "Biz bu ülkelerin büyükelçiliklerini (büyükelçilik yetkilileri) bugün burada ağırladık. Büyükelçilikler hem kendi çay kültürlerini anlattı hem de çay seremonilerini gösterdi. Bunun dışında farklı demleme tekniklerinden bahsedildi, kültürel danslar ve şovlarla etkinlikleri zenginleştirdiler." dedi.

Uğur, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nün 2019'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle dünyaca bilinir hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Beta olarak iki senedir bugünü kutluyoruz. Zaten Türkiye'de ve dünyada çay sektöründe öncü firmalardan biriyiz. Aynı zamanda Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir köprü görevi gördüğümüzü de düşünüyoruz. İki senedir bu etkinliği yaparak kendi kültürümüzü farklı ülkelere anlatıyoruz. Program, hep beraber birbirimizden öğrendiğimiz bir kültür etkinliğine dönüştü."

"Türkiye, 100 senede muazzam bir kültür oluşturdu"

Türk çayı denemelerinin 1900'lü yılların başlarında yapıldığını ve ilk olarak 1924'te Rize'de çay üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Uğur, "Diğer ülkelerin çok daha eski bir çay tarihi olabilir ama Türkiye yaklaşık 101 senede muazzam bir kültür oluşturdu." ifadesini kullandı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde "Çay Kültürü"nün 2022'de kaydedildiğini dile getiren Uğur, "Bence bu çok çarpıcı bir olay. Türkiye dünyada en çok çay tüketen ülke ve en büyük beşinci üretici. Bence bunlar çok büyük başarılar. Aynı zamanda Türk çayı Türkler için hayatın vazgeçilmez bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışından misafirler ve büyükelçilik yetkilileri de katıldı

Resepsiyona, Sri Lanka, Arjantin, Hindistan, Vietnam ve Kenya'nın arasında bulunduğu ülkelerden davetlilerin yanı sıra Türkiye ve yurt dışından gelen misafirler ve büyükelçilik yetkilileri de katıldı.

Türkiye Çay Demleme ve Sunum Şampiyonu Gülhanım Delihasan, Sri Lanka Büyükelçisi S. Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Arjantin Çay Uzmanı Natalie Hassanie, Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito, Vietnam Ticaret Müşaviri Ngyuen Viet Hang ve Kenya Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil de Beta Yeni Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinliğe konuk olan isimler arasında yer aldı.

Horon ve geleneksel dans gösterileri sahnelendi

Programda, Türkiye çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan, Türk çay kültürü seremonisini sergilerken, 50'nci yılına yaklaşan Beta Tea'ye özel 50 çeşit çayın tadımı yapıldı.

Arjantin, Sri Lanka, Çin, Fas, Uganda, Kenya, Vietnam ve Hindistan stantlarının yer aldığı festivalde, farklı toplumları birleştiren çayın evrensel dili konuşuldu.

Katılımcı ülkeler, kendi ülkelerinin kültürel değerlerini ve geleneklerini düzenlenen etkinliklerle katılımcıların beğenisine sundu.

Türkiye'ye özgü geleneksel tulum ve horon gösterilerinin yanı sıra Sri-Lanka geleneksel gaz lambası yakma merasimi, Pooja ve Gagaja dans gösterileri ve Arjantin çay uzmanından Mate Şov sahnelendi.