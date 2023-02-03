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Bestekar Erdinç Çelikkol, hayatını kaybetti

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Bestekar Erdinç Çelikkol, hayatını kaybetti

BURSA'da yaşayan bestekar ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

BURSA'da yaşayan bestekar ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Bursa'da, 1938 yılında dünyaya gelen ve 1983-2000 yılı ağustos ayına kadar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda şef, genel sanat yönetmenliği ve müdürlük görevlerini bir arada yürüten, Kültür Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosu şefliği görevinden emekli olan bestekar Erdinç Çelikkol, bugün evinde yaşamını yitirdi.1960 yılında beste çalışmalarına başlayan ve aralarında, 'Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun', 'Hatıralar' gibi çok sayıda sayıda eseri TRT repertuvarında yayınlanan  4 çocuk babası Çelikkol, yarın Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından,  Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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