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Besteci Güldiyar Tanrıdağlı, İstanbul Strings Orkestrası ile konser verecek

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Besteci ve piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, 4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek olan konserde, dizilerde kullanılan bestelerini yorumlayacak. Konserde ayrıca çellist Bagzhan Oktyabr da sahne alacak.

Besteci ve piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, İstanbul Strings Orkestrası eşliğinde, 4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Dizi Müzikleri" başlıklı konserde, Tanrıdağlı'nın dizilerde kullanılan besteleri yorumlanacak.

"Yalı Çapkını", "Şahane Hayatım", "Baba", "Gülcemal", "Veda Mektubu"nun da içinde bulunduğu birçok dizinin müziklerine imza atan Tanrıdağlı'nın sevilen eserlerini yorumlayacağı konserde, çellist Bagzhan Oktyabr da sahne alacak.

Detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Dizi AKM Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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