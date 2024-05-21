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Beşşar Esed'in eşi Esma Esed lösemiye yakalandı

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Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in lösemiye yakalandığı açıklandı. Sağlık taramaları sonucunda Esma Esed'e lösemi teşhisi konuldu ve tedavi süreci başlayacak.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in lösemiye yakalandığı açıklandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık taramaları sonucunda Esma Esed'e lösemi teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal izolasyon gerektiren bir tedavi süreci olacak. Tedavinin bir parçası olarak da çalışmaya ara verecek." ifadeleri kullanıldı.

Humus'ta doğan, Londra'daki King's College'da okuyan 45 yaşındaki Esma Esed, 2000 yılında Beşşar Esed ile evlendikten sonra Suriye'ye taşınmıştı.

Üç çocuk annesi Esma Esed, aynı zamanda İngiltere vatandaşı.

Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerine de alınan Esma Esed, 2018 yılında meme kanserine yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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