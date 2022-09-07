Beşşar Esed'in amcasına Fransa'da verilen 4 yıl hapis cezası kesinleşti

Fransa'da Yargıtay, Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'e "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamaktan" verilen 4 yıl hapis cezasına yönelik itirazı reddetti.

Le Figaro'nun haberine göre, Yargıtay, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esed'e 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını onayan Paris Temyiz Mahkemesinin kararına yapılan itirazı kabul etmedi.

Böylece Rıfat Esed'e verilen 4 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Ayrıca mahkemenin aldığı karara göre amca Esed'in zimmetine yasa dışı yollarla geçirdiği mal varlığının Suriye'ye iadesi gerekiyor.

Fransa, amca Esed'e, yaptığı hizmetlerden dolayı, 1986'da en yüksek devlet nişanı olan Legion d'Honneur vermişti.

Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esed'e 4 yıl hapis cezası vermiş, Esed'in avukatı bu karara itiraz etmişti.

Paris Temyiz Mahkemesi de 9 Eylül 2021'de önceki mahkemenin kararını onayarak duruşmaya katılmayan Esed'in, Fransa'daki mal varlıklarına el koyulması kararı almıştı.

Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulunmuştu.

Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro değerinde olduğu kaydediliyor.

Suriye'de Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi 8 Ekim 2021'de yaptığı haberde amca Esed'in 37 yıl aradan sonra Suriye'ye döndüğünü yazmıştı.

Paris ve Lyon'da çok sayıda lüks emlak sahibi

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esed'in on milyonlarca avroluk servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed'in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

84 yaşındaki Esed'in dönem dönem Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.