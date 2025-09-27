Suriye'de 2011 yılından bu yana katliamlara öncülük eden devrik rejim lideri Beşşar Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.

Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.