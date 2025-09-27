Beşşar Esed Hakkında Gıyabi Tutuklama Kararı
Suriye'de 2011 yılından bu yana katliamlara öncülük eden devrik lider Beşşar Esed hakkında Şam Yedinci Soruşturma Hakimi tarafından gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Karar, kasten öldürme, işkence ve özgürlüğünden yoksun bırakma suçlamalarını içeriyor.
Suriye'de 2011 yılından bu yana katliamlara öncülük eden devrik rejim lideri Beşşar Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.
Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.
Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.