Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü

AA - Mahmut Geldi - Güncel
 - Güncelleme:

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.

Dubai Emirliği resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Al Maktum'un Dubai'de, "iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esed ile bir araya geldiği" aktarıldı.

Al Maktum'un görüşmede "kardeş Suriye'ye" güven ve barış dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, Al Maktum'un Suriye ve bölge için istikrar ve kalkınma temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed bin Raşid Al Maktum, şunları kaydetti:

"BAE devleti, Suriye ile yapıcı yeni iş birliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor. Her iki ülkenin kardeş halklarının çıkarlarına olacak çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını da bekliyor."

Beşşar Esed, Al Maktum'la görüşmesinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Esed rejiminin haber ajansından açıklama

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, heyette rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşşar Caferi de yer aldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle de ekonomi ve yatırım alanlarında bu ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması ele alındı.

Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü

Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü

Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title