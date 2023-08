Besni ilçesinde kaçak et kesimine önlem

Kaçak et kesiminin önüne geçmek için Adıyaman'ın Besni ilçesinin tüm giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirildi. Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Veteriner Hekim İbrahim Halil Karadeniz, kaçak kesimin önüne geçtiklerini belirtti.

Kesimhaneden sorumlu Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Veteriner Hekim İbrahim Halil Karadeniz, ilçede kaçak kesimin önüne geçtiklerini kaydetti.

İlçenin tüm giriş çıkışlarına ve kesimhaneye güvenlik kamera sistemi kurulduğu bu vesile ile 7/24 izlendiğini belirten Karadeniz, "Ayrıca kesimhaneleri ki tüm metal yüzeyler ve duvarların boyanarak sağlıksız karkas ve sakatata asla müsaade edilmiyor. Kesime gelen hayvanların kesim öncesi düzenli olarak muayene ediliyor. Kesim sonrası sağlığa uygun olan karkasların mühürlenerek tüketime sunuluyor. Sağlığa uygun olmayan karkaslar ise dezenfekte edilerek imha ediliyor. Besnili hemşerilerimizin et alırken karkas üzerinde mühür olduğuna dikkat etmesi gerektiği işlenmiş et ve et ürünleri (hazır kıyma, kuşbaşı, onay numarası olmayan sucuk) kesinlikle almamaları gerekiyor. Mühürsüz karkas gördükleri takdirde gıda şikayet hattı Alo 174'ü, Belediye Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğüne gelerek şikayet etsinler" dedi. - ADIYAMAN