Besni'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat B.'nin kullandığı 26 BD 918 plakalı otomobil ile Kiyafet T. idaresindeki 02 ACU 977 plakalı kamyonet ve Ömer K.'nin kullandığı 63 AFE 968 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 7 yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)