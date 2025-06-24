Besni'de Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 267 bin TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Besni'de tefecilik yaptıkları aynı zamanda yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 267 bin TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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