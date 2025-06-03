Besni'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Besni'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Şahitepesi mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Habip B., yanında bulunan tabancayla ateş açarak Murat Y. ile Seydi Ö.,'yü yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis iki kişiyi yaralayan şüpheli Habip B.'yi gözaltına adı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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