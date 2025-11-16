Besni'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Besni ilçesi Sarıyaprak Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım S.'nin kullandığı 27 ABC 369 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Kasım S. ile otomobilde bulunan Emine S., Nisanur S., Nazlı S. ve Nilgün S. yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.