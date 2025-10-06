Haberler

Besni'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde. iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Ali Özoğul idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil, Abdulhalim İnanç yönetimindeki 63 VN 226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan Halil Eyüpoğlu, Nusret Cangir ve Eyüp İnanç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
